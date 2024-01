Wspieramy WOŚP! Złoty naszyjnik Bonore w kształcie serca na licytacji

W zestawie licytacyjnym Bonore znajduje się złoty naszyjnik z kolekcji LOVE, który stanowi nie tylko elegancką ozdobę, ale również symbol wsparcia tej ważnej inicjatywy. Wykonany z najwyższej jakości złota naszyjnik, został zaprojektowany na kształt serca, co dodatkowo podkreśla jego unikalny charakter i znaczenie. To wyjątkowy element biżuterii, który może stać się zarówno pięknym dodatkiem do wielu stylizacji, jak i cenioną pamiątką, ale również wyrazem wsparcia akcji charytatywnej.

Do zestawu dołączona jest również specjalna tabliczka okolicznościowa od WOŚP, która nie tylko świadczy o uczestnictwie w akcji, ale także jest wyrazem solidarności i wsparcia udzielanego przez nabywcę. Całość prezentuje się niezwykle elegancko i będzie niezapomnianym prezentem dla szczęśliwego zwycięzcy aukcji.





