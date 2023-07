Bonore.pl to świeżo otwarty sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży ekskluzywnej i luksusowej biżuterii. Ten innowacyjny projekt pochodzi od twórców znanego i cenionego w Polsce sklepu z zegarkami – Zegarownia.pl – obecnego na rynku od ponad 13 lat.

Bonore.pl dużą uwagę kładzie na jakość, dlatego oferuje produkty wykonane z certyfikowanego złota próby 585, srebra próby 925 oraz wysokogatunkowej stali szlachetnej. Projektowanie oraz produkcja pierścionków, bransoletek i kolczyków Bonore odbywa się w Polsce, a surowce pochodzą ze sprawdzonych, światowych giełd metali szlachetnych.

Produkty zawierające diamenty, posiadają stosowne certyfikaty poświadczające wagę, kolor, czystość, szlif, a także pochodzenie.

Oprócz biżuterii Bonore.pl przygotowało ciekawą kolekcję zegarków od znanych i cenionych marek. W szerokiej ofercie sklepu znajdują się produkty od światowych marek między innymi: Michael Kors, Fossil, Guess, Tommy Hilfiger czy Coeur de Lion.

Bonore.pl oferuje szeroki wybór najwyższej jakości wyrobów jubilerskich, którymi można podkreślić swój wyjątkowy styl i elegancję. Dzięki najnowszym trendom i doskonałej jakości Bonore.pl zapewnia niezapomniane doznania zakupowe dla miłośników biżuterii!

Misja marki Bonore

Misją marki jest tworzenie pięknej kruszcowej biżuterii z naturalnymi kamieniami szlachetnymi najwyższej jakości w korzystnej cenie. Claim marki: „Diamonds. Naturally.” stanowi zapewnienie, że w kolekcjach wiodących Bonore, stosujemy wyłącznie naturalnie wytworzone diamenty – niebędące wynikiem produkcji laboratoryjnej.

To również warstwa znaczeniowa, według której twórcy marki Bonore, zdradzają swoje zamiłowanie do natury, oraz że za naturalne uznają to, by tworzyć piękne przedmioty z naturalnych kamieni i kruszców, przy pełnym poszanowaniu ich w procesie tworzenia gotowego przedmiotu.

